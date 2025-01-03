Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
GALATASARAY, GÖZTEPE'Yİ AĞIRLAYACAK
Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Göztepe’yi konuk edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış