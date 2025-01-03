Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY, GÖZTEPE'Yİ AĞIRLAYACAK

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Göztepe’yi konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor