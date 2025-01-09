Galatasaray, gözünü yeniden Süper Lig'e çevirdi

DHA
Galatasaray, Süper Lig’in 19'uncu haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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