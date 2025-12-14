Abone ol: Google News

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 17:12
Galatasaray, Hakkarigücüspor'a şans tanımadı
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Hakkarigücüspor karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-2'lik skorla yendi.

GALATASARAY YERİNİ KORUDU

Galatasaray, puanını 33'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.

