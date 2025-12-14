Galatasaray, Hakkarigücüspor'a şans tanımadı

- Galatasaray, Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.
- İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda farkı açtı.
- Galatasaray, bu galibiyetle puanını 33'e yükseltti.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Hakkarigücüspor karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-2'lik skorla yendi.
GALATASARAY YERİNİ KORUDU
Galatasaray, puanını 33'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.