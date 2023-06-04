Galatasaray iç saha formasını tanıttı

Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılarda derbi heyecanı yaşanırken, yeni sezonda kullanılacak iç saha forması da kulüp mağazası tarafından tanıtıldı.
Fiyatlar tepki topladı
Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'de giyeceği iç saha formasının tasarımı taraftarın beğenisini kazanırken fiyatları oldukça tepki topladı.
Profesyonel futbolcu formaları 3499 TL'den satışa sunulurken, daha düşük kalitede üretilen taraftar forması ise 1449 TL'den satışa çıkarıldı.