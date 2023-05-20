Galatasaray, Icardi'ye özel forma tasarladı

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün kendisi için tasarladığı özel seri formayı sosyal medya hesabında paylaştı.

Icardi, göğsündeki dövmeden yola çıkarak tasarlanan forma için şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ile birlikte bu özel formayı benim için çıkradık. Formada kulübümüzdü ve taraftarlarımızı temsil eden sembolümüzden esinlenildi. Bunu sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Benim için çok özel bir anlamı var. Bu yüzden hayatım boyunca göğsümde dövme olarak taşıyacağım."