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    Galatasaray - İstanbulspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
    • 25.12.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 19:06
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    3' Tuncer Duhan Aksu'nun kullandığı köşe vuruşunu Michael Ologo vurdu ama top üstten auta gitti.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

    Galatasaray - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

    İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim


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