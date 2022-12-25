- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray - İstanbulspor - CANLI SKOR
Galatasaray - İstanbulspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
- 25.12.2022 - 18:57
- Güncelleme : 25.12.2022 - 19:06
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ..
3' Tuncer Duhan Aksu'nun kullandığı köşe vuruşunu Michael Ologo vurdu ama top üstten auta gitti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk ediyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Galatasaray - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.
İlk 11'ler
Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim