Galatasaray, İstanbulspor deplasmanında kazandı Süper Lig'in 34. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu.

Süper Lig’de 34. hafta maçında Fatih Tekke yönetimindeki İstanbulspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Galibiyet golleri Icardi'den Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takıma karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Mauro Icardi attı. Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart gördü. Galatasaray, 76 puana yükseldi Süper Lig’de Başakşehir maçının ardından İstanbulspor’u da mağlup eden lider Galatasaray, 76 puana yükseldi. Ev sahibi takım İstanbulspor ise 2 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup oldu ve 35 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar, iki maçını kazanırsa şampiyon olacak Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında galibiyet alması halinde Fenerbahçe'nin maçlarını beklemeden şampiyonluğunu ilan edecek. Gelecek hafta İstanbulspor deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak. Lider Galatasaray ise Sivasspor’u ağırlayacak.