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    Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
    • 25.12.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 18:13
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    Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Galatasaray - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

    İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim


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