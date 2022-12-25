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Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.
- 25.12.2022 - 17:45
- Güncelleme : 25.12.2022 - 18:13
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Galatasaray - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.
İlk 11'ler
Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim