Galatasaray, Jo Wilson'a davet gönderdi Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferini duyurduğu videoda dikkat çeken Sky Sports muhabiri Jo Wilson, İstanbul'a davet edildi.

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Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli golcü oyuncu Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bu transfer için 30 yaşındaki futbolcuya 2 milyon 330 bin euro imza parası ödeneceğini belirten sarı-kırmızılılar, 4 milyon 350 bin euro maaş ödeneceğini duyurdu.

Yıldız futbolcunun transferinin açıklandığı videoda bulunan Sky Sport muhabiri Jo Wilson ile ilgili de bir gelişme yaşandı. Galatasaray Kulübü, ünlü ismi İstanbul'a davet etti.

"İstanbul'a bekliyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Jo Wilson'a düzgün telaffuzu nedeniyle teşekkür edilirken, şu ifadeler kullanıldı:

Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'a bekliyoruz.

'Galatasaray' telaffuzu çok konuşuldu

Sky Sports ünlü muhabiri Jo Wilson, Zaha transferi sonrası canlı yayında Galatasaray kulübünden davet beklediğini açıklamıştı. Wilson'un özellikle 'Galatasaray' telaffuzu çok konuşuldu.