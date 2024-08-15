Galatasaray kafilesi Konya'ya geldi Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi.

İHA

Galatasaray, Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi.

Teknik Direktör Okan Buruk ve Galatasaray Sportif Direktör Cenk Ergün'ün de aralarında bulunduğu kafile, taraftarların yoğun ilgisi ile karşılandı.

TARAFTAR, SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Taraftarın sevgi seline ise futbolcular el sallayarak cevap verdi.

Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

JELERT KADROYA ALINDI

Kafilede, Hatayspor müsabakasının son bölümünde sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Davinson Sanchez yer almazken, sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Danimarkalı sağ bek Elias Jelert de kadroya alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)