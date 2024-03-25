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Galatasaray, kamp için Antalya'da

Galatasaray, kamp için Antalya'da Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kamp yapmak için Antalya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılıların kampı 28 Mart Perşembe günü tamamlanacak.