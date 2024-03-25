Galatasaray Futbol Takımı, milli maçlar dolayısıyla Süper Lig'e verilen arada kamp yapacağı Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan milli arayı geçireceği kente uçakla gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.
Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Hazırlıklar Antalya'da sürecek
Süper Lig'de 30. haftayı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı takım, kamp yapacağı Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'ndeki otele otobüsle hareket etti.
Antalya kampı 28 Mart Perşembe günü sona erecek Galatasaray, ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde devam edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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