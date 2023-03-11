Galatasaray - Kasımpaşa - CANLI SKOR Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, üst üste 14. maçını da kazanarak Süper Lig rekorunu kırdı.

Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

90' Galatasaray'da Nicolo Zaniolo sarı kart gördü.

90' Kasımpaşa'da Ahmet Engin oyuna dahil oldu. Oyundan alınan isim Mounir Chouiar.

90' Galatasaray'da Icardi'nin yerine Gomis oyuna dahil oldu.

82' Kasımpaşa'da Tirpan ve Koita'nın yerine Ali Demirel ile Aytaç Kara oyuna dahil oldu.

78' Mickael Tirpan uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.

75' Galatasaray'da Victor Nelsson, sarı kart gördü ve Konyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

72' Kasımpaşa'da Hadergjonaj ve Ali Gholizadeh oyuna dahil oldu. Yasin Özcan ve Mickael Malsa kenara geldi.

71' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Lucas Torreira oyundan alındı. Oyuna giren isimler Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu.

62' Ceza alanında topla buluşan Kerem'in vuruşuna son anda savunma ayak uzattı.

58' Rashica'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan İtalyan yıldız, Galatasaray formasıyla ilk maçında ilk golünü attı.

57’ Gol… Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (Zaniolo)

50' Kasımpaşa'da Mickael Tirpan, Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

48' Galatasaray'da Lucas Torreira, Tirpan'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

47' Ceza alanında topla buluşan Koita'nın vuruşu üstten auta gitti. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.

46' Galatasaray'da yeni transfer Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Kasımpaşa

45' Kerem'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Icardi'nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yatığı vuruş üstten auta gitti.

44' Kasımpaşa'da Mickael Malsa, Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

42' Kornerde yakın direkte bekleyen Icardi'nin kafa vuruşunu Günay güçlükle kurtardı.

41' Yunus'un ortasında Icardi gelişine vurdu, son anda savunma ayak uzattı.

40' Sağ çaprazda topu Kerem'den kapan Haris Hajradinovic'in vuruşu, kaleci Muslera'da kaldı.

35' Sağ kanattan çizgiye inen Rashica'nın ortası önce Yasin Özcan'a sonra kendisine çarparak auta çıktı.

34' Ceza alanı dışından kaleyi yoklayan Torreira'nın vuruşunu Günay, güçlükle kornere çeldi.

33' Sağ kanatta topla buluşan Tirpan, ceza alanına sert bir orta gönderdi. Top, kaleci Muslera'da kaldı.

31' Sağ kanattan çizgiye inen Boey'in ortası doğrudan auta gitti.

26' Mauro Icardi, Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkmak istedi ancak ofsayt bayrağı havada.

22' Sakatlanan Juan Mata'nın yerine Milot Rashica oyuna girdi.

21' Galatasaray'da Juan Mata sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor.

15' Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleci Günay'da kaldı.

13' Hızlı gelişen Kasımpaşa hücumunda sağ kanatta topla buluşan Tirpan arka direkteki Mounir Chouiar'ı görmek istedi, Sergio Oliveira kritik bir müdahale ile tehlikeyi savuşturdu.

12' Ceza alanı önünde topla buluşan Icardi, Yunus'u savunma arkasına kaçırmak istedi ancak son anda savunma araya girdi.

5' Sol kanatta topla buluşan Adekugbe, ceza alanındaki Icardi'yi görmek istedi. Kaleci Günay topu kontrol etti.

1' Maç başladı.