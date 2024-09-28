Galatasaray - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Fernando Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Da Costa.
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