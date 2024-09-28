Galatasaray - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Da Costa.