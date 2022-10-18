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    Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası 3. maçları başladı.Galatasaray 3. tur maçında evinde Kastamonuspor ile mücadele edecek.İşte maçın merak edilen detayları..
    • 18.10.2022 - 14:13
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    Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında sahasında 2. Lig takımlarından Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.Maçın ne zaman oynanacağı ve yayınlanacağı kanal merak uyandırdı.

    Tek maç üzerinden oynanacak 3. tur maçını kazanan taraf 4. tura yükselecek.Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayan Galatasaray Türkiye kupasında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

    Taraftarı önünde galibiyet almak isteyen Galatasaray Süper Lig'de haftasonu oynadığı maçta Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.Bu maçı unutturmak isteyen sarı kırmızılılar kupada tur atlayarak moral depolamak istiyor.

    Peki Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Maçın detaylarını sizler için derledik..

    Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman oynanacak?

    Galatasaray - Kastamonuspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.NEF Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak..


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