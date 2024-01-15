Galatasaray - Kayserispor maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen'de yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı.
Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. sırada girdi. Sarı-kırmızılılar bugün kazanarak farkı 2'ye düşürmek istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken
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