Galatasaray - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

Galatasaray'da Yusuf Demir'in kadroda olup olmayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

Kayserispor'da Carole ve Nurettin Korkmaz'ın sakatlıkları sürüyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan Sazdağı, Mensah, Kemen, Cardoso, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic