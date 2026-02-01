Galatasaray, Kayserispor’a son 7 maçta kaybetmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldiği Kayserispor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Kayseri ekibine karşı yenilmezliğini 7 maça çıkardı.

SON YENİLGİ 2022'DE

Kayserispor’a son olarak 15 Kasım 2022 tarihinde deplasmanda 2-1’lik skorla kaybeden Galatasaray, daha sonra rakibiyle yaptığı 7 müsabakanın 6’sını kazanırken, 1’inde ise berabere kaldı.