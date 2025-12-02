Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde yüzüne madde isabet eden Kazımcan Karataş ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Sarı-Kırmızılı takımın X hesabından "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" ifadeleri kullanılarak Kazımcan'ın fotoğrafı paylaşıldı.

Genç oyuncu, Leroy Sane'nin golünün ardından yaşanan sevinç sırasında tribünden gelen maddeyle yerde kalmıştı.

SON HALİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM GELDİ

Daha sonra oyuna devam eden Kazımcan, 90+1'de takım arkadaşı Lucas Torreira ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Öte yandan Kazımcan Karataş, Fenerbahçe derbisinin ardından şu ifadeleri kullandı: