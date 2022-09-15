Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 7. hafta yarın oynanacak maçlarla başlıyor.Bu haftanın en kritik maçında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek..

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Büyük heyecana sahne olacak maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.Konyaspor 14 puanl ligin zirvesinde yer alırken Galatasaray ise 13 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçta mağlup olmayan Konyaspor bu sezon çıktığı 6 maçta kalesinde gol görmedi.

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son iki maçıda kazanarak moral depoladı.Zorlu mücadele futbolseverler tarafından büyük bir merakla beklenmeye başladı.

Okan Buruk ve İlhan Palut'un öğrencilerinin kozlarını paylaşacağı maçın detayları belli oldu.

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray - Konyaspor mücadelesi 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak