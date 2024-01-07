Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 19. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

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Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

Galatasaray'da eksik çok

Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz da maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Konya'da iki önemli isim yok

Konyaspor'un iki önemli futbolcusu Sokol Cikalleshi ve Fransız kaleci Paul Bernardoni alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çekmişti. Oyuncuların bu tavırları sonrası Konyaspor yönetimi, iki ismi de Galatasaray maçı kadrosuna almadı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip, Cicaldau, Moreno, Oliveira.