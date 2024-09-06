Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

AA

Galatasaray Kulübünde olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı.

RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda Aykutalp Derkan başkanlığındaki toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

SEZONLUK KOMBİNE BİLET USULSÜZLÜKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Basına kapalı yapılan toplantıda sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlükler görüşüldü ve yönetim kurulunun aldığı tedbirlere ilişkin, divan kuruluna bilgi verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)