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    Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray hazırlık karşılaşmasında İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. İşte Galatasaray - Lazio maçının detayları..
    • 13.12.2022 - 09:36
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    Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da kamp yapan sarı kırmızılılar İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray - Lazio mücadelesinin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

    Sarı kırmızılılar Süper Lig'e verilen arada oynadığı üç hazırlık maçında galibiyet alamadı. Galatasaray son hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

    Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Galatasaray lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alıyor.

    Peki Galatasaray - Lazio maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Galatasaray - Lazio maçı ne zaman oynanacak?

    Galatasaray - Lazio maçı 13 Aralık Salı (bugün) günü saat 18.00'de başlayacak. Antalya'da oynanacak mücadele Spor SMART kanalından canlı yayınlanacak.


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