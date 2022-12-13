Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray hazırlık karşılaşmasında İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. İşte Galatasaray - Lazio maçının detayları..

Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da kamp yapan sarı kırmızılılar İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Lazio mücadelesinin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Sarı kırmızılılar Süper Lig'e verilen arada oynadığı üç hazırlık maçında galibiyet alamadı. Galatasaray son hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Galatasaray lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alıyor.

Peki Galatasaray - Lazio maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Galatasaray - Lazio maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray - Lazio maçı 13 Aralık Salı (bugün) günü saat 18.00'de başlayacak. Antalya'da oynanacak mücadele Spor SMART kanalından canlı yayınlanacak.