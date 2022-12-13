- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 13.12.2022 - 09:36
Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da kamp yapan sarı kırmızılılar İtalyan ekibi Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Galatasaray - Lazio mücadelesinin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Sarı kırmızılılar Süper Lig'e verilen arada oynadığı üç hazırlık maçında galibiyet alamadı. Galatasaray son hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Galatasaray lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alıyor.
Peki Galatasaray - Lazio maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Galatasaray - Lazio maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray - Lazio maçı 13 Aralık Salı (bugün) günü saat 18.00'de başlayacak. Antalya'da oynanacak mücadele Spor SMART kanalından canlı yayınlanacak.