Galatasaray-Lazio maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Lazio'yu ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek.

Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

İLK 11’LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile