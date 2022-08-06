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    Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i KAP'a bildirdi

    Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başlandığını açıkladı.
    • 06.08.2022 - 21:07
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 21:44
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    Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i KAP'a bildirdi

    Galatasaray, önceki gün anlaşmaya vardığı Lucas Torreira ve Dries Mertens'in transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a duyurdu.

    Sarı-kırmızılı takımdan Torreira için yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

    Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens i KAP a bildirdi #1

    Mertens de KAP'ta

    Öte yandan Galatasaray'ın Dries Mertens'i de duyuran sarı-kırmızılılar KAP'a şöyle açıkladı:

    "Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

    Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens i KAP a bildirdi #2


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