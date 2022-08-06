Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray, önceki gün anlaşmaya vardığı Lucas Torreira ve Dries Mertens'in transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan Torreira için yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."





Mertens de KAP'ta

Öte yandan Galatasaray'ın Dries Mertens'i de duyuran sarı-kırmızılılar KAP'a şöyle açıkladı:

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."