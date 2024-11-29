Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'a kötü haber! İki futbolcu sakatlandı

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

1 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç öncesinde, konuk takım Eyüpspor'da kriz yaşanıyor.

3 İSİM CEZALI

İstanbul ekibinde Rizespor'la oynanan lig maçında Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal ve Robin Yalçın, sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

2 FUTBOLCU SAKATLANDI

Galatasaray maçında forma giyemeyecek bu isimlerin yanına iki futbolcu daha eklendi.

Eflatun-sarılılar, sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vazo'nun sakatlık yaşadığını ve oyuncuların tedavilerine başlandığını ifade etti.

İKİ FUTBOLCUNUN DA TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: