Galatasaray maçı öncesi Eyüpspor'a kötü haber! İki futbolcu sakatlandı

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya gelecek.
1 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maç öncesinde, konuk takım Eyüpspor'da kriz yaşanıyor.
3 İSİM CEZALI
İstanbul ekibinde Rizespor'la oynanan lig maçında Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal ve Robin Yalçın, sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
2 FUTBOLCU SAKATLANDI
Galatasaray maçında forma giyemeyecek bu isimlerin yanına iki futbolcu daha eklendi.
Eflatun-sarılılar, sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vazo'nun sakatlık yaşadığını ve oyuncuların tedavilerine başlandığını ifade etti.
İKİ FUTBOLCUNUN DA TEDAVİLERİNE BAŞLANDI
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.
28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo'nun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.
Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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