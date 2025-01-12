Galatasaray maçının ardından Edin Dzeko'dan olay paylaşım

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Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı cebine koydu.

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan ise maçın ardından çarpıcı bir hareket geldi.

PALYAÇO PAYLAŞIMI YAPTI

Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından palyaço paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı.

Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.