Galatasaray maçının ardından Edin Dzeko'dan olay paylaşım

Haber Merkezi
Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 puanı cebine koydu.
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko'dan ise maçın ardından çarpıcı bir hareket geldi.
PALYAÇO PAYLAŞIMI YAPTI
Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından palyaço paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaray maçındaki hakem kararlarına gönderme olarak algılandı.
Tecrübeli golcünün bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.
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