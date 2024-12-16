Galatasaray maçının ardından Uğurcan ve Mendy arasında gerginlik!

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Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka ev sahibi sarı-kırmızılıların 4-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Trabzonsporlu oyuncular Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında ise maç sonu gerginlik yaşandı. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı.

Uğurcan'ın 90+8'de Galatasaray'ın attığı golde Batista Mendy'nin hava topuna çıkmamasına sinirlendiği öğrenildi.

ARKADAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

İkiliyi araya giren takım arkadaşları ayırdı. Uğurcan sakinleşip soyunma odasının yolunu tutarken Mendy bir süre daha sahada arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)