Galatasaray, Manchester United maçına hazırlanıyor

DHA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman; dinamik ısınmayla başlayıp, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
İdman çift kale maçla tamamlandı
Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayacak.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)