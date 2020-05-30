Galatasaray, maske satışına başlıyor Galatasaray Kulübü, pazartesi günü lisanslı maske satışına başlayacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, korona virüs salgını nedeniyle koruyucu maske satışına başlıyor.

GSStore'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Maske çeşitlerimiz pazartesi günü gsstore.org'da, çarşamba günü ise tüm mağazalarımızda” denildi.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Öte yandan bu durumu gelir kapısına çevirmeyi hedefleyen diğer takımlardan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de bu doğrultuda görüşmelere başladığı öğrenildi.

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