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Galatasaray - Ofspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Ofspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında bugün evinde Ofspor ile mücadele edecek. Karşılaşmanın detayları belli oldu...