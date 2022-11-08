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- Galatasaray - Ofspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray - Ofspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
- 08.11.2022 - 09:35
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Galatasaray bugün sahasında Ofspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'ın sahasında oynanacak maçın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Maçı televizyondan takip etmek isteyen vatandaşlar maçın saat kaçta başlayacağı ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.
Tek maç üzerinden oynanacak 4. tur maçları büyük heyecana sahne olacak. Peki Galatasaray - Ofspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri..
Galatasaray - Ofspor maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray ile Ofspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı bugün saat 21.00'de oynanacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray - Ofspor maçı A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.