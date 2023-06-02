Galatasaray, Omar Elabdellaoui'ye yüklü tazminat ödeyecek

Galatasaray sezon başında sağ bek Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesini feshetmişti. Tecrübeli oyuncu, sözleşme feshi nedeniyle FIFA'ya dava açtı.
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Kurul, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui'nin açtığı davada oyuncuyu haklı buldu.
Galatasaray, Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ödeyecek
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray'ın Norveçli futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğine kanaat getirerek Galatasaray'a para cezası verdi. Buna göre Galatasaray, Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ödeyecek.
Galatasaray, bu parayı 45 gün içerisinde ödemediği takdirde transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.