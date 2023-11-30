Galatasaray, Pendikspor mesaisine başladı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la 3-3 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig’in 14'üncü haftasında Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.
Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Hazırlıklar yarın sona erecek
Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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