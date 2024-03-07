Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

İHA
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
İki takım da 3 puan için sahada olacak
Galatasaray, yarın saat 20.00’de sahasında Rizespor ile karşılaşacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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