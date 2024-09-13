Haberler



Futbol



Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını noktaladı

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını noktaladı Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Ismail Jakobs da ilk antrenmanına çıktı.