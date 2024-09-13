Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını noktaladı
İHA

Galatasaray'da Rizespor maçının hazırlıkları noktalandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Yeni transfer Ismail Jakobs da takımla ilk antrenmanına çıktı.

GALATASARAY, RİZESPOR'U AĞIRLAYACAK

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 5. haftasında yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rizespor’u konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör