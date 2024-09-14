Galatasaray - Rizespor maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u konuk edecek.

Galatasaray'ın evinde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Batshuayi

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe

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Abdullah Paçal
Editör