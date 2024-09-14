Galatasaray - Rizespor maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u konuk edecek.

Galatasaray'ın evinde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde yaptığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım, topladığı 9 puanla Süper Lig'in 5. haftası öncesi lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

İlk 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Çaykur Rizespor ise 4 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper, Batshuayi

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Hadziahmetovic, Olawoyin, Akintola, Veresanovic, Zeqiri, Sowe