Galatasaray sahasındaki yenilmezliğini 15’e çıkardı

İHA
Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.
SERİ DEVAM ETTİ
Galatasaray bu sonuçla evinde yenilmezliğini de sürdürdü.
Son olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye kaybeden sarı-kırmızılılar, Bodrum FK maçıyla birlikte ligde oynadığı 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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