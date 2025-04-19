Galatasaray sahasındaki yenilmezliğini 15’e çıkardı
İHA

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

SERİ DEVAM ETTİ

Galatasaray bu sonuçla evinde yenilmezliğini de sürdürdü.

Son olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye kaybeden sarı-kırmızılılar, Bodrum FK maçıyla birlikte ligde oynadığı 15 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor