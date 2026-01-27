Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16 peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında çarşamba günü deplasmanda, İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

GALATASARAY KAZANIRSA İLK 16 İÇİNDE YER ALACAK

Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı.

Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı.

Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.

SERİ BAŞI OLARAK PLAY-OFF'TA ÖNEMLİ AVANTAJ YAKALANACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek.

Galatasaray, bu müsabakayı kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.

Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.