Galatasaray - Samsunspor - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GALATASARAY 1-0 SAMSUNSPOR

11' Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruş doğrudan kaleye gitti. Muslera son anda çıkardı.

10' Samsunspor'da Dimata sol kanatta yerde kaldı. Karar serbest vuruş!

9' Olivier Ntcham ön alanda topu kaparak sol kanattan sürdü. Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

8' Sol kanatta topa koşan Dimata, Barış Alper'e faul yaptı!

7' Samsunspor'da Bola'nın ceza sahasına gönderdiği top Marius Mouandilmadji'nin kafasına çarparak Muslera'nın kucağına gitti.

6' Yunus Akgün'ün savunma arkasına attığı pas isabetli olmadı.

4' Osimhen attığı gol sonrası Icardi'nin formasını kameralara gösterdi.

3' Sağ kanatta Mertens'in pasında Torreira topla buluştu. Torreira'nın ortasına harika bir kafa vuran Osimhen ağları buldu.

3’ Gol… Galatasaray 1-0 Samsunspor (Osimhen)

3' Mertens'in kullandığı serbest vuruşu Samsun savunması uzaklaştırdı.

1' Samsunspor hemen maçın başında sağ kanattan geldi. Ofsayt bayrağı havada!

1' Maç başladı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşıyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan maç, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Kargın görev yapıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus, Osimhen

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji