Galatasaray sezonu açtı Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 88 puanla şampiyon olarak tamamlayan ve 23. zaferine ulaşan Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmanın ardından koşu ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla sürdü.

İdman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, ilk maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıkacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak ve ilk maçını 25 ya da 26 Temmuz tarihinde oynayacak.

Sarı-kırmızılı takımın rakibi ise Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Kuzey Makedonya'nın Struga arasındaki eşleşmenin galibi olacak.