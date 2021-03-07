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Galatasaray-Sivasspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 07.03.2021 - 18:54
- Güncelleme : 07.03.2021 - 19:43
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38' Gol... Galatasaray 1-2 Sivasspor (Tyler Boyd)
14' Gol... Galatasaray 1-1 Sivasspor (Falcao)
9' Gol... Galatasaray 0-1 Sivasspor (Max Gradel)
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Sivasspor, 30. kez karşı karşıya geliyor.
Galatasaray-Sivasspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Babel, Onyekuru, Falcao
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Ziya, Fayçal Fajr, Hakan, Boyd, Max Gradel, Yatabare