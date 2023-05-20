Galatasaray, Sivasspor karşısında kırmızı kart bekledi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelede lider ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarının son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Sivassporlu Robin Yalçın'a çıkması için hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu.

Arda Kardeşler, sarı kart gösterdi

Maçın 45+1. dakikada Lucas Torreira, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular ve tribünler, Robin Yalçın'a bu pozisyonda kırmızı kart çıkmasını bekledi.

Hakem Arda Kardeşler, Robin Yalçın'a sarı kart gösterdi. Kardeşler, kısa süre VAR ile konuştuktan sonra sarı kartta kaldı ve oyunu devam ettirdi.

Sarı kart kararına Galatasaraylı oyuncular ve tribünler tepki gösterdi.

Galatasaray cephesi Sivasspor maçında kırmızı kart bekledi

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)