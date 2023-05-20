Galatasaray, Sivasspor karşısında kırmızı kart bekledi Süper Lig'in 35. hafta maçında Galatasaray, Robin Yalçın'ın Lucas Torreira'ya faulü sonrası kırmızı kart bekledi. Hakem Arda Kardeşler bu pozisyonda sarı kart çıkardı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelede lider Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarının son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Sivassporlu Robin Yalçın'a kırmızı kart çıkması için hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu.

Arda Kardeşler, sarı kart gösterdi

Maçın 45+1. dakikada Lucas Torreira, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular ve tribünler, Robin Yalçın'a bu pozisyonda kırmızı kart çıkmasını bekledi.

Hakem Arda Kardeşler, Robin Yalçın'a sarı kart gösterdi. Kardeşler, kısa süre VAR ile konuştuktan sonra sarı kartta kaldı ve oyunu devam ettirdi.

Sarı kart kararına Galatasaraylı oyuncular ve tribünler tepki gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)