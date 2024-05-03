Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Hazırlıklar yarın sona erecek

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)