Galatasaray son 6 aydaki net karını KAP'a bildirdi

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Galatasaray, 30 Kasım 2024 dönemine ait finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu dönemde 710 milyon TL net kâr elde ettiğini duyurdu.

Ancak açıklamada Galatasaray’ın esas faaliyet zararı 664 milyon TL olarak kaydedildi.

SON 6 AYLIK KAR AÇIKLANDI

Kulübün geçmiş yıllara ait zararlarının 10.2 milyar TL olduğu belirtildi.

Galatasaray’ın ana ortaklığa ait özkaynakları ise 1.3 milyar TL olarak açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ilerleyen kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinde dönen varlıklarının 4.98 milyar TL'yi aştığı belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirimde ilgili kısımdaki açıklama şu şekilde: