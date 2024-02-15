Galatasaray - Sparta Prag maçının muhtemel 11'leri Temsilcimiz Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk edecek. İşte maça dair detaylar...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen'de saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayınlanacak.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Zeleny, Birmancevic, Karabec, Kuchta