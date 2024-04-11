Galatasaray Süper Kupa'yı ne zaman alacak? Tarih belli oldu PFDK, Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen mağlup saydı. Bu kararın ardından sarı-kırmızılıların kupayı Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Pendikspor maçında önce alması bekleniyor.

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Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar.

Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile soyunma odasına yöneldiler.

Maç tatil edilmişti

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı.

PFDK, Fenerbahçe'yi hükmen mağlup saydı

Yaşanan bu gelişme üzerine karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sahadan çekilen Fenerbahçe'yi 3-0 hükmen mağlup saydı.

Bu kararın, Tahkim Kurulu ve TFF Yönetim Kurulu tarafından onanmasının ardından kupa resmen Galatasaray'ın olacak.

Kupa, Pendikspor maçından önce alınacak

Galatasaray'ın, Süper Kupa için verilen kararın onanmasının ardından kupayı Süper Lig'deki ilk iç saha maçında kaldırması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Galatasaray, daha sonra iç sahada Pendikspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Kupa'yı Pendikspor ile oynanacak maçta alması bekleniyor.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak bu maç 21 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'de başlayacak.