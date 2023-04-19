Galatasaray taraftarı Erden Timur'dan Firmino'yu istedi: Gelirse Devler Ligi'nde yarı final oynarız

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Başkanvekili Erden Timur, Alanyaspor maçının ardından stattan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Erden Timur, taraftarlardan büyük ilgi görürken, transfer istekleri de geldi.

Taraftar Firmino'yu istiyor

Galatasaraylı taraftarlar, Erden Timur'dan Firmino transferi isteğinde bulunurken sarı-kırmızılı yönetici tebessüm ederek karşılık verdi.

Taraftarın Erden Timur'la yaşadığı diyalog şu şekilde:

"Başkanım, seneye Firmino gelecek mi?"

"Firmino ile Şampiyonlar Ligi yarı finali olur başkanım."

"Vallahi sen istersen alırsın."