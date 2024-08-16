Galatasaray taraftarı sahip çıktı, Kerem ve Barış Alper yıldızlaştı Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maç öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların büyük destek verdiği Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, Konya deplasmanında takımlarının yıldız isimleri oldu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Konyaspor'un golü 45. dakikada Oğulcan Ülgün'den geldi.

KEREM VE BARIŞ ALPER YILDIZLAŞTI

Bu müsabakaya ise damga vuran iki isim oldu.

Konuk takım Galatasaray'ın milli futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, Konya deplasmanında sergiledikleri performansla üç puana büyük bir katkı verdi.

GALATASARAY TARAFTARI DESTEK OLDU

İki yıldız ismin bu başarılı performansı sonrasında ise akıllara geçtiğimiz gün Galatasaray taraftarının yaptığı destek geldi.

Takımı Konya'da karşılayan sarı-kırmızılı futbolseverler, iki futbolcuya özel bir pankart açarak sevgi gösterisinde bulunmuştu.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nden yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı: