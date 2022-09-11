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    Galatasaray taraftarından Icardi forması

    Galatasaray taraftarından Icardi forması

    Sarı-kırmızılıların yeni transferi Icardi'nin adını bir taraftarı esprili bir şekilde formasına yazdırdı.
    • 11.09.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 10:46
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    Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara gelmeden aşk hayatıyla bir hayli gündem olmuştu.

    Takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan Icardi, daha sonra Nara ile evlenmişti.

    Türk taraftarlar da esprili bir şekilde, "Irz düşmanı Icardi" sloganları atmıştı.

    Galatasaray taraftarından Icardi forması #1

    "Aşk adamı Icardi"

    Ancak Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmasıyla işler biraz değişti. Galatasaraylı taraftarlar yeni transferlerini ilk günden bağrına bastı.

    Bu durumu esprili bir dille ele alan bir taraftar, formasına "Aşk adamı Icardi" yazdırdı. Bu durum sosyal medyada kullanıcılar tarafından eğlence malzemesi oldu.

    Galatasaray taraftarından Icardi forması #2


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