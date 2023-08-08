Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Rashica açıklaması Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, "Bir kanat takviyesi daha yapmak istiyoruz, ilk tercihimiz tabii ki Rashica" açıklamasında bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Olimpija Ljubljana maçı öncesi Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"Toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek istiyoruz" diyen Okan Buruk, iki takım için de çok önemli bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek istiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hazır olmak zorundayız"

Takımının hazır olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Hazır olmak zorundayız. Hazır olmayan oyuncularımız geç katılan oyuncular. Bize çok geç katılan oyuncular var. Diğer oyuncuları hazır olarak görüyorum. Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum. En iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Vermeleri de gerekiyor. Bizim için maddi ve manevi çok önemli bir maç. Oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum. O yüzden yarın onlardan en iyisini bekliyorum. En iyi oyunumuzu oynamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"İlk tercihimiz tabii ki Rashica"

Okan Buruk, Rashica’nın transfer durumunun sorulması üzerine, "Milot Rashica kadromuzda geçen sene iyi işler yapan bir oyuncu. Kadroda olmasını istediğimizi söylüyoruz. Bu süre devam ediyor. Şu anda maça odaklıyız. Zaniolo'nun da bir sakatlığı oldu. Bir sonraki maçta bizimle olacak. Kanat oyuncusu anlamında ileriye dönük bir oyuncu daha kadroya katmak istiyoruz. İlk tercihimiz tabii ki Rashica" cevabını verdi.

"Icardi aramıza geç katıldı"

Okan Buruk, Mauro Icardi için ise "Mauro Icardi aramıza geç katıldı. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.