Galatasaray - Trabzonspor maçında top patladı Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısında Sacha Boey'in ayağındaki top bir anda patladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.



Sarı kırmızılı ekip ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, gol 23. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

Galatasaraylı oyuncu topu patlattı

Karşılaşmanın kıyasıya devam ettiği maçın ilk yarısının sonlarına doğru, sahalarda çok ender görülen bir olay yaşandı.

Galatasaraylı Sacha Boey hamle yaptığı sırada top bir anda patladı.



Oyuncuların şaşkın bakışları sonrasında hakem, topun değiştirilmesini istedi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

(Fotoğraf beIn Sports'tan alınmıştır)

